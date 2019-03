Arsenal x Manchester United: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes entram em campo pela 30ª rodada da Premier League 2018-19

O Arsenal recebe o Manchester United nesse domingo (10), às 13h30 (Brasília), no Arsenal Stadium, pela 30ª rodada da Premier League. O confronto será transmitido pela ESPN Brasil, mas aqui na Goal Brasil , você acompanha o jogo em tempo real por aqui .

Em situações similares na tabela de competição, apenas um ponto separa as equipes. Em quinto lugar e na cola do United, o Arsenal almeja trocar de posição com o rival, já que em quarto lugar, os Reds Devils estão se classificando para a próxima edição da Champions League.

Veja informações da partida!

JOGO Arsenal x Manchester United DATA Domingo, 10 de março LOCAL Arsenal Stadium - ING HORÁRIO 13h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão no canal ESPN Brasil, apenas para TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARSENAL

Provável escalação: Leno, Maitland, Sokratis, Koscielny, Kolasinac, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi e Lacazette.

MANCHESTER UNITED

Provável escalação: De Gea, Shaw, Lindelof, Smalling, Young, Pogba, Fred, Mc Tominay, Pereira, Rashford e Lukaku.