Arsenal x West Ham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (26), pelo 'Boxing Day' da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na internet

Pelo Boxing Day da Premier League, o Arsenal recebe o West Ham na tarde desta segunda-feira (26), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na retomada do Campeonato Inglês após a paralisação para a Copa do Mundo, o Arsenal, líder do torneio, com 37 pontos, está a cinco de vantagem do Manchester City, segundo colocado. Já o West Ham busca a recuperação no torneio depois de três derrotas consecutivas. No momento, aparece em 16º, com 14 pontos, um a mais que o Nottingham Forest, que abre a zona de rebaixamento.

Em 146 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 70 vitórias, contra 35 do West Ham, além de 41 empates. No último encontro, válido pela Premier League 2021/22, os Gunners venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah.

Escalação do provável West Ham: Fabianski; Kehrer, Dawson, Ogbonna, Palmieri; Rice, Soucek; Fornals, Paqueta, Benrahma; Bowen.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus e Reiss Nelson, machucados, estão fora.

West Ham

Kurt Zouma, que passou por uma cirurgia no joelho, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 26 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Emirates Stadium – Londres, ING

• Arbitragem: MICHAEL OLIVER (árbitro), STUART BURT e SIMON BENNETT (assistentes), GRAHAM SCOTT (quarto árbitro) e DARREN ENGLAND (AVAR)