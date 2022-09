Arsenal teve propostas por Douglas Luiz e Danilo recusadas no fim da janela

Gunners sinalizaram com ofertas de £20 milhões pelos dois meio-campistas, mas não obtiveram sucesso no mercado da bola

Convencido pelo agente Kia Joorabchian, o Arsenal tentou a contratação de Douglas Luiz até o último minuto da janela de transferências da Inglaterra. O clube se dispôs a pagar £20 milhões (R$ 120,1 milhões na cotação atual) pela contratação do atleta, mas o valor foi recusado, como soube a GOAL.

O Aston Villa se recusou a negociar o jogador pelo valor oferecido. O técnico Steven Gerrard foi quem vetou a saída do brasileiro de 24 anos no mercado da bola, mesmo que ele tenha contrato até 30 de junho de 2023 e possa sair de forma gratuita ao fim da temporada.

O estafe do jogador — liderado por Carlos Leite — e o intermediário da negociação — Kia Joorabchian — imaginavam que a venda poderia sair por um valor inferior ao ofertado — cerca de €15 milhões (R$ 77,9 milhões). Entretanto, o Villa não aceitou liberá-lo por £20 milhões.

O Arsenal até acenou com uma proposta que chegaria aos £25 milhões (R$ 150 milhões), incluindo valor fixo e variáveis. A negociação, contudo, não se concretizou. Douglas Luiz já havia sinalizado com o intuito de se transferir para o Emirates Stadium. No entanto, não forçou a saída no mercado da bola, que se encerrou às 19h (de Brasília) dessa quinta-feira (1).

O técnico Mikel Arteta lamentou o insucesso nas tratativas em entrevista coletiva: "O clube fez um trabalho fenomenal buscando os jogadores que queríamos. Infelizmente, nas últimas 72 horas, Thomas [Partey] e Mo [Elneny] se lesionaram. Nós tivemos que agir no mercado. No fim da janela, precisávamos buscar jogadores que imaginávamos ser as melhores opções. Porém, não conseguimos fazer isso".

A GOAL apurou que nem um outro clube sequer apresentou oferta ao Aston Villa e ao seu estafe durante a atual janela de transferências. O jogador recebeu sondagens, mas não foram feitas propostas oficiais para a sua saída. Atlético de Madrid, Juventus e Liverpool foram especulados como possíveis destinos do atleta.

Contratado em julho de 2019, Douglas Luiz fez 35 jogos na temporada passada, com dois gols marcados e três assistências. Em 2022/23, já soma quatro partidas, todas como titular, com um gol anotado.

Palmeiras recusou venda de Danilo

Nos últimos dias de janela de transferências, o Arsenal apresentou uma proposta de 20 milhões de libras (R$ 121 milhões) pela aquisição de Danilo, do Palmeiras.

Os paulistas, contudo, não pretendem liberá-lo no mercado da bola por um valor inferior ao da multa rescisória, de acordo com a presidente Leila Pereira. A cláusula exige o pagamento de 100 milhões de euros (R$ 520 milhões) pela venda do volante de 21 anos.

O meio-campista tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2026. O Palmeiras é dono de 80% dos direitos econômicos de Danilo, conforme adiantado pelo jornalista Jorge Nicola e confirmado pela GOAL.