Arsenal quer Malcom emprestado do Barça, diz site

De acordo com o The Sun, o brasileiro poderia chegar ao Emirates Stadium ainda em janeiro

Em meio às negociações do Arsenal com o Barcelona pelo empréstimo do meia-atacante Denis Suárez, os londrinos também manifestaram o desejo de contar com o brasileiro Malcom por empréstimo.

Segundo noticiado pelo The Sun, da Inglaterra, os ingleses enfrentariam competição do Milan e outras equipes espanholas de menor expressão. O ex-corintiano chegou ao Camp Nou após fazer excelentes temporadas pelo Bordeaux, mas não vem recebendo muitas oportunidades sob o comando do técnico Ernesto Valverde.

Como as negociações por Denis Suárez ainda não avançaram, a imprensa europeia especula a ida de Malcom para o Arsenal – algo que agradaria muito ao técnico Unai Emery, que enfrentou o brasileiro na época em que treinada o PSG.