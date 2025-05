Arsenal x Newcastle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Vice-líder, os Gunners tentam garantir vaga na próxima Champions diante de um Newcastle embalado; veja dos detalhes do confronto

O Arsenal recebe o Newcastle na tarde deste domingo (18), às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A temporada que prometia conquistas terminou em frustração para o Arsenal, que agora joga para salvar o orgulho e confirmar vaga na próxima Champions League. A eliminação na semifinal europeia e a queda de rendimento na reta final da Premier League acenderam o alerta em Londres. Ainda assim, os Gunners ocupam a vice-liderança e dependem apenas de si para selar um lugar no torneio continental. Contra o Newcastle, adversário que já venceu o Arsenal três vezes na temporada, Arteta busca reação e encerramento digno diante da torcida, em sua última partida no Emirates neste ciclo.

Vivendo um dos anos mais consistentes de sua história recente, o Newcastle chega embalado por um título inédito da Copa da Liga e uma sólida vitória sobre o Chelsea. A equipe de Eddie Howe respira confiança e mira um feito histórico: derrotar o Arsenal quatro vezes numa mesma temporada e garantir vaga direta na Champions League. Mesmo com desfalques importantes, os Magpies vêm mostrando força coletiva e aproveitamento ofensivo notável, com 11 jogos seguidos marcando gols.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Zinchenko; Saka, Martinelli, Nwaneri. Técnico: Mikel Arteta.

Newcastle: Pope; Krafth, Schar, Burn; Murphy, Tonali, Guimaraes, Livramento; Barnes, Gordon; Isak . Técnico: Eddie Howe.

Desfalques

Arsenal

Mikel Merino está suspenso, enquanto Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus, Takehiro Tomiyasu , Jorginho e Leandro Trossard estão no departamento médico.

Newcastle

Sven Botman, Joe Willock, Kieran Trippier, Joelinton, Matt Targett e Lewis Hall estão lesionados.

Quando é?