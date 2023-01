Arsenal x Newcastle ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), no Emirates Stadium; veja como acompanhar na internet

Líder isolado, o Arsenal recebe o Newcastle nesta terça-feira (3), às 16h45 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 19ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com cinco vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, o Arsenal, com 43 pontos, volta a campo para o primeiro desafio do ano após encerrar 2022 com um triunfo sobre o Brighton por 4 a 2, enquanto o Newcastle, com 34 pontos, está há 13 jogos sem perder no Inglês (são nove vitórias e quatro empates).

Para o confronto, o técnico Arteta seguirá contando com Nketiah no time titular dos Gunners. O substituto de Gabriel Jesus, que está machucado, pode registrar seu 12º gol em suas últimas 12 partidas nos Emirates Stadium.

Em 189 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal recebe 89 vitórias, contra 68 do Newcastle, além de 38 empates. No último encontro, válido pela Premier League 2021/22, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah

Escalação do provável Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus e Reiss Nelson, machucados, são desfalques certos.

Newcastle

Alexander Isak, Jonjo Shelvey, Matt Targett, Emil Krafth e Paul Dummett, lesionados, estão fora.

