Arsenal fecha a contratação de Gabriel Jesus, do City

Atacante é esperado em Londres ainda esta semana para assinar contrato de cinco temporadas

O Arsenal fechou a contratação de Gabriel Jesus junto ao Manchester City. A informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela GOAL. O clube londrino vai pagar 45 milhões de libras (R$ 289,4 milhões na cotação atual) pelo atacante brasileiro.

Gabriel Jesus é esperado em Londres até o final desta semana para assinar um contrato de cinco temporadas. O jogador chega ao clube com status de protagonista, algo que estava buscando nesta janela de transferências.

O brasileiro também vai trabalhar novamente com Arteta, atual técnico do Arsenal e ex-auxiliar de Guardiola no Manchester City e Edu Gaspar, diretor esportivo do clube londrino e ex-coordenador técnico da seleção brasileira.

Mais artigos abaixo

No final da temporada, Jesus avisou ao City que gostaria de uma mudança de ares, mesmo com Guardiola querendo a renovação do atacante. Ainda segundo soube a GOAL, o jogador entende que chegou o momento de assumir maiores responsabilidades dentro de uma equipe. Chelsea e Tottenham também demonstraram interesse, mas o Arsenal esteve sempre à frente nas negociações. As negociações foram conduzidas pelos agentes Paulo Pitombeira e Marcelo Pettinati.

Aos 25 anos, Gabriel Jesus deixa o City com nove títulos conquistados, entre eles quatro taças da Premier League (2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22).