Arsenal faz consulta por Diego Costa, de saída do Atlético-MG

Atacante está de férias da Espanha e não tem pressa para definir o futuro

Próximo de oficializar a rescisão de contrato com o Atlético-MG, Diego Costa vem despertando o interesse de vários clubes no mercado. Segundo soube a GOAL, nos últimos dias foi a vez do Arsenal, da Inglaterra, fazer uma consulta informal para saber sobre os planos do jogador.

Até o momento, no entanto, não há proposta oficial dos Gunners pelo jogador, que está de férias na Espanha e também desperta o interesse do Corinthians. O time paulista, inclusive, monitora bem de perto a situação e aguarda uma sinalização de Diego Costa para formalizar uma proposta.

Recentemente, conforme trouxe a GOAL, Diego recebeu uma proposta do Cádiz, da Espanha, mas pessoas próximas ao atacante garantem que não o seduziu. Na última quinta-feira (13), o diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, deu detalhes sobre os motivos da saída do jogador.

"No final da temporada ele nos procurou manifestando o desejo de sair. Os motivos alegados foram adaptação, questões pessoais... Quando vai para esse lado, não tem muito o que argumentar. Ele ficou conosco até o final, foi peça importantíssima, atleta competitivo. Ele temia esse tanto de período que ficou na Europa, deixou claro que em algum momento, caso não se sentisse confortável, poderíamos fazer um acordo desse tipo", disse o dirigente que completou

"Aceitamos o pedido e estamos construindo o melhor acordo por todas as partes. Agradecemos sua entrega e esse período conosco. Muito provável que ele não fique com a gente nesta temporada. Seguem as conversas em busca de um denominador comum. Não há multa para nenhum dos lados".