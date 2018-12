Arsenal está próximo de contratar Banega, afirma jornal

Meio-campista argentino deve se transferir para os Gunners já nesta janela de transferências

O talentoso meio-campista argentino do Sevilla, Éver Banega, deve se transferir para o Arsenal.

Ao menos é o que garante o jornal inglês The Sun. De acordo com o periódico, o jogador, conhecido de Unai Emery, atual comandante dos Gunners, está na mira do clube londrino, que pode contratá-lo já nesta janela de transferências.

Segundo o jornal, o empresário de Banega inclusive viajou para Londres recentemente e já negocia a transferência do atleta do Sevilla.

O meio-campista tem multa rescisória de 18 milhões de libras.