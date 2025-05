Arsenal x Bournemouth: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (03), pela 35ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Arsenal recebe o Bournemouth na tarde deste sábado (03), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Arsenal vive um momento delicado após a derrota por 1 a 0 para o PSG, em pleno Emirates Stadium, pela semifinal da Champions League, e busca uma vitória para recuperar a confiança antes da partida decisiva na França. Mesmo com o título do Liverpool já garantido, os londrinos — atualmente em segundo lugar — ainda precisam pontuar para garantir a vaga na próxima edição do torneio continental, já que o Nottingham Forest, sexto colocado, está a apenas sete pontos de distância.

Já o Bournemouth segue oscilando e, com 50 pontos na 10ª posição, mantém chances mínimas de alcançar uma classificação para competições europeias.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partney, Rice; Sterling, Martinelli e Merino. Técnico: Mikel Arteta.

Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarryi, Huljsen, Kerkez; Scott, Adams, Kluivert; Semenyo, Tavernier e Ouattara. Técnico: Andoni Iraola.

Desfalques

Arsenal

Neto, Kai Havertz, Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus, Jorginho e Takehiro Tomiyasu estão fora. Enquanto Riccardo Calafiori é dúvida.

Bournemouth

Evanílson, Ryan Christie e Enel Uñal são desfalques. Enquanto Luis Sinisterra é dúvida.

Quando é?