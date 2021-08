Arrascaeta evita falar de renovação, mas avisa: "vamos procurar o que for melhor pra todos"

Eleito o melhor em campo, meia vive imbróglio com o clube que travou as conversas para estender o contrato

Eleito o melhor em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Sport, neste domingo (15), em Volta Redonda, Arrascaeta falou sobre a renovação com o Flamengo, que no momento está travada. O camisa 14 deixou claro que o tema está entre o clube e ele e que vão buscar o que for melhor para todos.

"Vamos procurar o que for melhor pra todos. Acho que isso vai ficando entre o Flamengo e eu, o que vai acontecer. Estou muito feliz aqui, quero ficar aqui, mas isso é outro tema".

Discutindo uma renovação até 2025, o staff de Arrascaeta espera que o clube compre os 25% dos direitos econômicos que pertencem ao Defensor, do Uruguai, acordados anteriormente. A diretoria rubro-negra, no entanto, sinalizou que não tem o interesse em fazer este investimento, cerca de 6 milhões de euros, no momento.

A ideia do presidente Rodolfo Landim é dar um reajuste salarial ao atleta, e colocá-lo no patamar de Gabigol e Bruno Henrique. O staff do jogador, no entanto, não abre mão da compra dos 25%. O impasse vem desde janeiro deste ano e várias reuniões já aconteceram para tentar solucionar o problema. Neste momento, há um desgaste entre as duas partes e a renovação está travada.