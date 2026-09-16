Arnold anuncia a lista do Iraque para a Copa do Golfo 27 e envia mensagem decisiva a Muntadher Majed

Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, anunciou nesta quarta-feira a lista dos "Leões da Mesopotâmia" que disputarão a Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27".

Em coletiva de imprensa, Arnold afirmou que sua equipe vai a Jidá apenas em busca do título, e que o torneio representa a etapa mais importante no programa de preparação para os compromissos asiáticos que se aproximam.

No início de sua fala, Arnold destacou a importância do torneio do Golfo, dizendo: "Não existe no meu dicionário torneio amistoso e outro oficial. A Copa do Golfo é importante para nós, e nos preparamos para ela como um prelúdio aos compromissos asiáticos. Em cada partida e cada torneio que disputamos, nosso objetivo é competir com força".

O treinador australiano esclareceu que a escolha da escalação foi feita por ele pessoalmente, ressaltando que os atletas selecionados serão cobrados a dar o seu melhor e a representar o Iraque com o mais alto grau de comprometimento, indicando que o registro da lista de 35 jogadores foi feito há um mês, com a aprovação da federação internacional.

Mensagem direta a Muntadher Majed

Sobre a polêmica em torno da situação do jogador que atua no exterior Muntadher Majed, Arnold revelou um contato direto com ele, dizendo: "Quero que todos saibam que estou em bom contato com Muntadher Majed, mas ele optou, no momento atual, por permanecer em seu clube e se concentrar em seu futuro e em sua trajetória com ele".

E acrescentou com firmeza: "Quero um jogador comprometido 100% com sua presença na seleção iraquiana, e espero que Muntadher Majed resolva rapidamente a questão de sua trajetória internacional. Nós vamos para vencer o torneio; eu não treinei uma equipe apenas para aparecer".

Lesões e mudanças forçadas

Arnold apontou que as regras específicas da Copa do Golfo, somadas às lesões que atingiram a equipe duas semanas antes do seu início, o obrigaram a promover mudanças na lista, revelando que a diretoria do clube de Hussein Ali os informou sobre a necessidade de ele passar por uma cirurgia.

Sobre a posição de goleiro, afirmou que é o treinador de goleiros quem define quem joga, indicando que "Ahmed Basil é o goleiro titular escolhido da seleção, e permanecem dois goleiros que agradaram ao treinador de goleiros".

E encerrou sua mensagem aos jogadores: "A escolha dos jogadores veio com base na prontidão e no que vi nesta temporada nas partidas locais. Acredito, sinceramente, que o nível deles subiu, apesar de os jogadores atuarem em condições climáticas difíceis. Quero que os jogadores vão à Copa do Golfo com a convicção de que vão vencer, pois é uma competição importante para a região do Golfo e uma grande oportunidade de deixar seu país e sua família orgulhosos de você".

Lista dos Leões da Mesopotâmia para o Golfo 27:

Goleiros: Ahmed Basil, Mohammed Salih, Hussein Hassan.

Defesa: Ahmed Yahya, Mustafa Saadoun, Maitham Jabbar, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Youssef Al-Imam, Merkhas Doski, Mohammed Dilawar, Ibrahim Bayesh.

Meio-campo: Zidane Iqbal, Bassam Shaker, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Haidar Abdulkarim, Abdulrazzaq Qasim, Karrar Nabil, Mohammed Qasim.

Ataque: Ahmed Qasim, Ali Jassim, Saif Rashid, Ayman Hussein, Ali Al-Hamadi, Youssef Al-Nasrawi.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora



A seleção iraquiana está no Grupo 1, ao lado das seleções da Arábia Saudita, do Kuwait e de Omã. As disputas do torneio serão realizadas na cidade saudita de Jidá entre os dias 23 de setembro e 6 de outubro próximos.