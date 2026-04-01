Arne Slot recebe ótimas notícias no Liverpool: “Isso é muito bom para todos!”

Alexander Isak retomou os treinos coletivos do Liverpool, conforme confirmou Arne Slot aos canais oficiais do clube. O sueco de 26 anos fraturou a tíbia em dezembro, mas agora o retorno está cada vez mais próximo.

Isak, a caríssima contratação do Liverpool no verão, perdeu nada menos que 21 partidas oficiais do Liverpool devido à fratura na tíbia. O atacante sofreu a lesão na partida contra o Tottenham Hotspur.

Como reserva, ele havia colocado o Liverpool na frente contra a equipe que agora luta contra o rebaixamento, mas logo em seguida fraturou a tíbia após uma forte entrada de Micky van de Ven.

“Ele vai treinar com o grupo pela primeira vez amanhã”, disse Slot na quarta-feira. “Acho que ele está muito bem, também porque a Suécia se classificou ontem (terça-feira, red.) para a Copa do Mundo.”

A Suécia derrotou a Polônia por 3 a 2, graças a um gol no final da partida de Viktor Gyökeres, companheiro de ataque de Isak e seu colega de seleção e de clube.

Portanto, há mais boas notícias para Isak. “Quando você trabalha duro por três, quatro meses e consegue voltar aos treinos: isso é muito bom para todos”, disse Slot. “É claro que é apenas sua primeira sessão de treino em quatro meses, mas é muito bom tê-lo de volta.”

“Afinal, todos sabemos quem contratamos: um atacante incrível. Vai nos ajudar muito tê-lo de volta nos últimos dois meses”, concluiu Slot.

Jeremie Frimpong

Slot também compartilhou na quarta-feira uma atualização sobre Jeremie Frimpong. O holandês teve que ser substituído por lesão contra o Equador (1 a 1) na terça-feira, após apenas quinze minutos de jogo. “O médico da seleção holandesa nos disse que o substituíram por precaução. Mas ele fará um exame para verificar se é isso mesmo.”