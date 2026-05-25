Arne Slot descreve a temporada do Liverpool em uma palavra

No domingo, na última rodada da Premier League, o Liverpool empatou em 1 a 1 com o Brentford, terminando assim na quinta colocação do campeonato inglês. Após o jogo, o técnico Arne Slot fez um balanço da temporada de sua equipe na coletiva de imprensa.

Após o título do ano passado, esta temporada foi bem mais decepcionante para o Liverpool. Com o quinto lugar final, a vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões foi garantida por um triz.

“Vários grandes clubes ingleses não conseguiram se classificar para as competições europeias nas últimas temporadas”, relembra Slot. “Portanto, também não devemos dar isso como garantido, mas é claro que gostaríamos de ter conseguido mais.”

“Mas estou muito orgulhoso dos jogadores e do que eles fizeram nesta temporada. Foi uma temporada muito, muito, muito difícil para todos nós, com tudo o que passamos, todas as lesões e todas as outras coisas que aconteceram.”

Quando questionado se, com o conhecimento que tem agora, teria feito as coisas de forma diferente nesta temporada, Slot responde: “Ah, sim, muitas coisas. Nós e eu não fomos perfeitos. Mas eu teria respondido o mesmo no ano passado, quando fomos campeões, porque, como treinador e também como jogador, você nunca pode ser perfeito.”

“Mas por trás de todas as decisões que tomei nesta temporada, havia um pensamento: estar bem preparado. Pensei bem sobre isso, mas nem todas as decisões foram as corretas, apesar de, naquele momento, parecer que sim.”

“Mas também houve muitos momentos em que nem precisei tomar decisões ou fazer escolhas, porque este jogo (contra o Brentford, red.) foi talvez o primeiro nesta temporada em que não havia jogadores da base no banco. Isso foi excepcional. Então, se você me perguntar como eu descreveria a temporada em uma palavra, eu responderia ‘lesão’.”