A seleção do Marrocos, comandada por Mohamed Ouahbi, recebeu uma boa notícia poucos dias antes do início da data Fifa referente aos meses de setembro e outubro.

A rede "beIN Sports" confirmou o retorno do internacional marroquino Achraf Hakimi, jogador do Paris Saint-Germain, aos treinamentos de forma individual, e isso pela primeira vez após ter sofrido a lesão.

O Paris havia perdido Achraf Hakimi durante a vitória sobre o Brest, quando o defensor parisiense aparentava sofrer de uma lesão nos tendões do joelho.

O clube da capital anunciou por meio de um comunicado em seu site oficial, na última segunda-feira: "Após sofrer uma lesão leve na coxa direita durante a partida da última noite contra o Brest, Achraf Hakimi passará por tratamento médico por dois dias, e será realizado um exame médico adicional ao fim desse período".



Vale lembrar que Mohamed Ouahbi, técnico da seleção marroquina, anunciou a lista de jogadores convocados para disputar os confrontos contra Gabão e Lesoto, referentes às primeira e segunda rodadas das eliminatórias para a fase final da Copa Africana de Nações de 2027, além do amistoso diante de Gana.

A lista de Ouahbi contou com a convocação de vários jogadores pela primeira vez à seleção principal, com destaque para Yasser Zabiri, jogador do Racing Santander, que brilha no Campeonato Espanhol ao marcar 6 gols em 6 partidas, além de Abdellah Ouazane e do goleiro Alaa Bellaarouch, ao lado de Sofyan El Fouzi e Taoufik Bentayeb.

A lista também contou com a presença de vários pilares da seleção marroquina ao longo dos últimos anos, com destaque para Yassine Bounou, Munir El Kajoui e Achraf Hakimi, além de Nayef Aguerd e Abdessamad Ezzalzouli, apesar de sua recente polêmica com a camisa de apoio a Ceuta e das críticas que sofreu.



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