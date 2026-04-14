Arjen Robben se identifica com o destaque da Liga dos Campeões: “Isso me dá muito prazer”

Arjen Robben está entusiasmado com dois jogadores do Bayern de Munique, segundo afirmou em entrevista ao Bayern nos canais do clube. O lendário ponta-direita vê um paralelo com um jogador específico.

Durante a partida de ida contra o Real Madrid (1 a 2), um jogador chamou a atenção. “É claro que todos elogiaram o Manu (Manuel Neuer, red.). Para mim, ele sempre foi o melhor goleiro do mundo”, avalia Robben. O ex-jogador está impressionado com seu ex-companheiro de equipe. “Ele tem agora quarenta anos e volta a mostrar sua incrível classe, mas isso não me surpreendeu nem um pouco.”

Desde esta temporada, Michael Olise joga na ala direita do Bayern. O francês também pode contar com elogios de um icônico ponta-direita. “Achei que ele jogou muito bem. Essa é, naturalmente, a minha posição também”, disse Robben.

“Ele jogou com energia e criatividade e mostrou que é muito habilidoso com a bola.” Olise costuma fazer a jogada característica com a qual o holandês é associado.

“Vejo semelhanças. Mas é preciso ter sempre cuidado com comparações. Não sou muito fã disso, porque cada jogador tem seu próprio estilo de jogo”, reconhece Robben, que também vê paralelos.

“É claro que há certas coisas em que nos parecemos, mas, no fim das contas, ele é um jogador diferente de mim. Ele está simplesmente indo muito bem. Fico feliz com isso e também consigo apreciar”, observa o jogador que disputou 96 partidas pela seleção holandesa.

Na quarta-feira à noite, a equipe do técnico Vincent Kompany joga a partida de volta na Allianz Arena. Para Robben, o Bayern é claramente o favorito. “Eles são sólidos e tudo está correndo perfeitamente no momento. Mas continua sendo futebol, então sempre pode acontecer alguma coisa. Se o Bayern se mantiver concentrado durante os 95 minutos, então, na minha opinião, só há uma equipe que vai vencer”, conclui Robben.