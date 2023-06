Argentinos Juniors x Liverpool-URU ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pela quinta rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Argentinos Juniors e Liverpool-URU se enfrentam na noite desta quarta-feira (7), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com oito pontos, ocupando o primeiro lugar no Grupo E, o Argentinos Juniors está a apenas uma vitória de garantir sua classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores. Até o momento, a equipe argentina obteve duas vitórias (contra o Independiente del Valle e o Corinthians) e dois empates (contra o Liverpool-URU e o Timão).

O time uruguaio começou com duas derrotas consecutivas, perdendo por 3 a 0 para o Corinthians e sofrendo uma derrota por 2 a 0 contra o Independiente del Valle. No entanto, eles conseguiram um empate por 2 a 2 contra o Argentinos Juniors e venceram o Independiente del Valle por 1 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Argentinos Juniors: Arias; Mac Allister, Torren, Gonzalez; Dominguez, Rodriguez, Moyano, Metilli, Montiel; Cabrera, Veron.

Liverpool-URU: Britos; Martirena, Pereira, Perez, Izquierdo; Meli, Lemos, Napoli; Bentancourt, Medina.

Desfalques

Argentinos Juniors

Thiago Nuss, expulso contra o Corinthians, cumprirá suspensão, enquanto Lucas Ambrogio está lesionado.

Liverpool-URU

Agustin Cayetano segue no departamento médico.

Quando é?