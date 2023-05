Argentinos Juniors x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Nesta quarta-feira (24), Timão volta a campo pela quarta rodada do Grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians visita o Argentino Juniors na noite desta quarta-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, pela quarta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul), na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Star+ e da Paramount+, no streaming.

Na TV Globo, a transmissão contará com a narração de Luis Roberto, acompanhado dos comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

Depois de duas derrotas consecutivas na temporada, o Corinthians volta a sua atenção para a disputa da Libertadores. O Timão ocupa a terceira posição no Grupo E, tendo conquistado apenas três pontos até o momento. Com as duas derrotas sofridas na Neo Química Arena durante a competição, a equipe entra em campo sob pressão, precisando garantir uma vitória para manter suas chances de avançar às oitavas de final.

Desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians ainda não conseguiu conquistar uma vitória. Em seis jogos disputados, foram registradas quatro derrotas e dois empates.

Do outro lado, o Argentino Juniors, líder do grupo, com sete pontos, busca manter a sua invencibilidade na Libertadores. Até aqui, foram duas vitórias (contra o Independiente del Valle por 1 a 0 e o Corinthians por 1 a 0) e um empate (com o Liverpool-URU por 2 a 2).



Veja a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros:

Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais:

Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros:

Bruno Méndez, Caetano, Gil e Murillo

Meias:

Fausto Vera, Giuliano, Maycon, Matheus Araújo, Paulinho, Roni e Ruan Oliveira

Atacantes:

Adson, Chrystian Barletta, Felipe Augusto, Pedro, Róger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio (Carlos Miguel), Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Paulinho, Fausto Vera e Maycon; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Argentino Juniors: Martín Arias; Mac Allister, Di Cesare e Torren (González); Cabrera, Álan Rodriguez, Moyano e Montiel, Verón e Matilli; Ávalos (Heredia). Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

Corinthians

Cantillo e Renato Augusto seguem como desfalques.

Argentino Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?