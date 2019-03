Argentina lança nova camisa para Copa América com Messi de modelo

A nova peça titular apresenta listras mais claras do que o habitual na Albiceleste

A seleção argentina divulgou nesta terça-feira (19) o seu novo uniforme titular. Através das redes sociais. O meia-atacante Paulo Dybala foi o principal garoto-propaganda no vídeo da nova peça, cuja principal novidade está nas tradicionais listras.

As duas faixas verticais azuis são mais difíceis de serem identificadas a certa distância e contrastam com uma gola com a cor azul mais escura. Lionel Messi, que retorna para a Albiceleste após a eliminação no Mundial de 2018, também tirou fotos com a indumentária.

Este será o uniforme titular que os argentinos utilizarão na , marcada para junho.