Argentina indignada com o uso de imagens geradas por IA de Diego Armando Maradona

Na Argentina, gerou indignação e consternação o uso de imagens geradas por IA de Diego Armando Maradona, segundo o jornal La Voz. Uma empresa de apostas decidiu usar imagens geradas por IA da lenda, falecida em 2020, para fins comerciais, o que foi totalmente mal recebido. Os filhos de Maradona também estão sendo alvo de críticas.

A empresa argentina BetWarrior comprou tempo de transmissão para veicular seu anúncio durante um dos intervalos do jogo de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul.

Os telespectadores na Argentina foram surpreendidos, durante esse intervalo comercial, pela “presença” de Maradona no vídeo promocional.

A imagem de Maradona causou indignação entre os telespectadores por vários motivos. Em primeiro lugar, sua aparição fez com que eles não conseguissem mais se concentrar na partida.

Nas redes sociais, chove reclamações contra a empresa, mas também os filhos de Maradona são alvo de críticas severas. Eles teriam dado permissão para o uso da imagem do pai.

Os críticos afirmam que Maradona nunca teria dado permissão para que sua imagem fosse usada em um anúncio de apostas. O fato de seus filhos terem feito isso causa espanto e incompreensão.

O especialista em IA Nicolás Bilkins abre o debate sobre direitos de imagem nesta nova era da IA. “Hoje em dia, a tecnologia permite que qualquer pessoa diga qualquer coisa.”

“Até que ponto um herdeiro tem o direito de fazer com que alguém que já não está mais vivo diga algo que essa pessoa nunca teria dito?”

No YouTube, onde o vídeo também pode ser visto, a BetWarrior desativou os comentários.