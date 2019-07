Argélia vence Senegal na final da Copa Africana e conquista segundo título

Argélia foi superior na final da Copa Africana 2019 e erguer a taça pela segunda vez; Senegal segue sem ter conquistado o torneio

A conquistou o segundo título da Copa Africana na história do país. A equipe derrotou o por 1 a 0, no Estádio de Cairo, no , nesta sexta-feira (19).

Na finalíssima, a Argélia abriu o placar durante a primeira jogada graças ao chute do camisa 9, Baghdad Bounedjah. A bola que chegou a desviar na zaga enganou o goleiro senegalês.

(Foto: Social)

Aos 15 minutos da etapa final, a árbitro chegou a marcar penalidade para a seleção senegalesa, mas após rever o lance no VAR a penalidade foi cancelada.

A Argélia derrotou a nas semifinais por 2 a 1, e passou em primeiro lugar no Grupo C.