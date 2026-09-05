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Sander van der Eijk Youri Baas Ruben van BommelImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Árbitro Sander van der Eijk se recusa a falar diante das câmeras após Ajax x PSV: "Ele estragou tudo para si mesmo"

Ajax x PSV
Ajax
PSV
Eredivisie

Sander van der Eijk recusou na noite de sábado o pedido da ESPN para dar uma entrevista depois de Ajax x PSV, contou o apresentador Jan Joost van Gangelen no De Eretribune. O analista Hugo Borst considera que o árbitro se saiu mal com isso.

A vitória do PSV por 3 a 1 na Johan Cruijff ArenA acabou sendo ofuscada pelo incidente envolvendo Ruben van Bommel e Aaron Bouwman. O jogador do PSV atropelou o atleta do Ajax, que acabou sendo obrigado a ser substituído pelo estreante Thilo Kehrer.

Antes dessa substituição, a situação saiu um pouco do controle quando Youri Baas foi cobrar Van Bommel de forma dura, e um princípio de confusão foi a consequência inevitável. Também à beira do campo o clima esquentou.

Depois que a poeira baixou um pouco, Van der Eijk mostrou o cartão amarelo para Van Bommel. Para incredulidade de, entre outros, todos que amam o Ajax, o árbitro também não foi chamado ao monitor pelo VAR Pol van Boekel.

No estúdio da ESPN , os analistas concordaram plenamente que Van Bommel merecia cartão vermelho. Borst, por exemplo, chamou a falta de "uma tentativa de assassinato". O cartão amarelo foi mantido e, com onze em campo, o PSV confirmou a vitória nos acréscimos.

"Eu sempre acho isso uma pena", reagiu Borst à decisão de Van der Eijk. "Ele pode simplesmente admitir o erro. Ele precisava ser salvo, eu também mandei essa mensagem para Raymond van Meenen: "Por que o VAR não o chama?"

"Em outras palavras: se pudéssemos refazer tudo, Ruben van Bommel não teria cometido aquela falta, não estaríamos tendo esta discussão e este árbitro, que talvez não tenha sido extremamente bom, mas por oitenta minutos não teve problemas com a partida... Agora também se prejudicou", afirmou Borst.


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