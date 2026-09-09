O astro ofensivo brasileiro foi mandado para fora de campo pelo técnico do Real, José Mourinho, aos 42 minutos do segundo tempo, no jogo contra os Nerazzurri, na noite de terça-feira, e deveria ser substituído por Álvaro Carreras, mas isso inicialmente não aconteceu.

Como, na visão do árbitro Michael Oliver, Vinicius demorou demais para deixar o campo — pelo motivo óbvio de, com o placar em 2 a 1 para os Merengues, tirar o máximo de tempo possível do relógio —, a entrada de Carreras foi prontamente recusada.

Assim, o time de Madri teve de atuar por algum tempo com um homem a menos e quase acabou sendo punido por isso. A Inter tentou aproveitar a superioridade numérica e finalizou após uma jogada pela esquerda com Henrikh Mkhitaryan. Com dificuldade, o goleiro do Real, Thibaut Courtois, conseguiu defender o chute do ex-jogador do Dortmund.

Só quando os Merengues cederam escanteio e, assim, provocaram uma paralisação no jogo, Carreras pôde entrar em campo. Desde a saída de Vini Jr., já havia se passado mais de um minuto, período em que o jogador de 23 anos ficou apenas à beira do gramado.

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Que nova regra foi aplicada a Vinicius Junior?

Desde a Copa do Mundo, os árbitros já têm a possibilidade de adiar substituições caso o jogador substituído demore tempo demais, de forma desnecessária, em seu caminho de volta ao banco de reservas.

Como Vini Jr. precisou de bem mais do que os dez segundos máximos estipulados para ir até a linha lateral — ao deixar o gramado, ele aplaudiu em direção à arquibancada, de onde se ouviam vaias contra ele em alguns momentos —, o árbitro Oliver decidiu aplicar de forma rigorosa a nova regra.

A ação não teve mais influência sobre o resultado final. Com gols de Kylian Mbappe e Federico Valverde, o time de Madri venceu por 2 a 1, de forma apertada, na estreia pela Liga dos Campeões. A Inter marcou apenas o gol de desconto com Carlos Augusto.