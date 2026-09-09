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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP
Christian Guinin

Traduzido por

Árbitro age com mão de ferro: cera de Vinicius Junior quase custa a vitória ao Real Madrid contra a Inter

Liga dos Campeões
Vinicius Junior
Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão

Na estreia da Liga dos Campeões, o Real Madrid segura até o fim uma vitória apertada sobre a Inter de Milão. Uma ação de Vinicius Junior acaba prejudicando os Merengues e quase deixa tudo emocionante de novo.

O astro ofensivo brasileiro foi mandado para fora de campo pelo técnico do Real, Jose Mourinho, aos 87 minutos da partida contra os Nerazzurri, na noite de terça-feira, e deveria ser substituído por Alvaro Carreras, mas isso inicialmente não aconteceu.

Como, na visão do árbitro Michael Oliver, Vinicius demorou demais para deixar o campo — pelo motivo óbvio de, com o placar em 2 a 1 para os Merengues, tirar o máximo de tempo possível do relógio —, Carreras teve sua entrada em campo recusada de imediato.

Assim, o time de Madri precisou atuar por algum tempo com um homem a menos e por muito pouco não foi punido por isso. A Inter tentou aproveitar a superioridade numérica e, após uma jogada pela esquerda, Henrikh Mkhitaryan finalizou. Com dificuldade, o goleiro do Real, Thibaut Courtois, conseguiu defender a finalização do ex-jogador do Dortmund.

Somente quando os Merengues cederam escanteio e, assim, provocaram uma paralisação no jogo, Carreras pôde entrar em campo. Desde a substituição de Vini Junior, já havia se passado mais de um minuto, período em que o jogador de 23 anos ficou apenas parado à beira do gramado.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Qual nova regra foi aplicada com Vinicius Junior?

Desde a Copa do Mundo, os árbitros já têm a possibilidade de adiar substituições de jogadores caso o atleta substituído demore desnecessariamente em seu caminho de volta ao banco de reservas.

Como Vini Jr. precisou de bem mais do que os dez segundos máximos previstos para ir até a linha lateral — ele aplaudiu em direção à arquibancada ao deixar o gramado, de onde se ouviam vaias contra ele em alguns momentos —, o árbitro Oliver optou pela aplicação rigorosa da nova regra.

A ação não teve mais influência sobre o resultado final. Com gols de Kylian Mbappe e Federico Valverde, o time de Madri venceu por 2 a 1 na estreia na Liga dos Campeões. A Inter marcou apenas o gol de desconto, com Carlos Augusto.

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