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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Traduzido por

Araújo responde: o Barcelona é candidato a vencer a Liga dos Campeões?

Liverpool x Atlético de Madrid
Liverpool
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
R. Araujo
England
Espanha
Países Baixos
Uruguai

contribuiu para a vitória sobre o Atlético

Ronald Araújo, zagueiro uruguaio emprestado pelo Barcelona ao Liverpool nesta temporada, afirmou, após a vitória sobre o Atlético de Madrid, que continua acompanhando de perto o Blaugrana.

O zagueiro uruguaio enfrentou o Atlético de Madrid no estádio de Anfield na última quarta-feira, e sua equipe venceu por 2 a 1.

Após sua boa atuação, ele falou ao canal "Movistar Liga de Campeones" e, como era de se esperar, o nome do Barcelona foi mencionado em sua fala.

Araújo não hesitou quando questionado sobre as chances do Barcelona na Liga dos Campeões, já que o defensor acredita que a equipe de Hansi Flick está entre os principais candidatos ao título.

 E afirmou: "Com certeza, o Barcelona é um dos principais candidatos a vencer a Liga dos Campeões. Eles apresentam um desempenho excelente".

O zagueiro reconheceu que acompanha as notícias do Barcelona e que está muito feliz por seus ex-companheiros.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".

 E explicou: "Eu os acompanho. Estou muito feliz pelos meus companheiros. Têm um time excelente. Sempre os apoio, e sou muito grato pelo que estão conquistando agora".

Estas declarações vêm após uma atuação de destaque do uruguaio com o Liverpool, comandado por Andoni Iraola.

 Araújo desempenhou um papel decisivo na partida contra o Atlético de Madrid, e teve participação fundamental no gol de empate do Liverpool, com um toque de fino trato: um passe de calcanhar dentro da área que permitiu a Szoboszlai cruzar a bola e superar Jan Oblak.

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