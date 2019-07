Arão bruxo? Torcida do Flamengo não acreditou na opção de Jesus

O volante foi um dos principais temas comentados nas redes sociais durante o empate com o Athletico, pela Copa do Brasil

Ao longo da semana, Jorge Jesus deu a entender que Willian Arão iniciaria o jogo contra o , pela Copa do , no banco de reservas. A expectativa era de que Gustavo Cuéllar fosse ser o único volante, mas a escalação surpreendeu não apenas pela inclusão de Arão ao lado do colombiano no meio-campo, mas também pela presença de Rodinei na lateral-direita [principal contratação deste meio de ano, Rafinha ficou entre os reservas].

Foi o bastante para que o torcedor rubro-negro, que já tem relação desgastada com Arão e Rodinei, demonstrasse seu descontentamento nas redes sociais. E óbvio que isso vem acompanhado dos famosos memes. No final das contas, e com Arão e Rodinei até o fim entre os titulares, o duelo de ida pelas quartas de final da terminou em 1 a 1. Confira alguns deles abaixo.

arão e rodinei como titulares pic.twitter.com/j1IM7SwYIe — lara (@larpnghb) 10 de julho de 2019

VOCÊ DORME SONHANDO COM RAFINHA E DIEGO RIBAS NO TIME TITULAR



E NA HORA DO JOGO TEM RODINEI E ARÃO



FLAMENGUISTA NÃO TEM PAZ MESMO — Homão Da Porra Giras (@HomaoRibas) 10 de julho de 2019

Arão precisa ser sugado pela turbina do avião na volta pro Rio. — rubrone_gra (@rubrone_gra) 11 de julho de 2019

EMPATAMOS COM ATHLETICO PR FORA DE CASA COM ARAO E RODINEI DE TITULAR



JESUS JA CHEGOU FAZENDO MILAGRE — Atila Ribasᶠˡᵃ (@Atilafla) 11 de julho de 2019

MATEI A SAUDADE JÁ



ESPERO QUE O PRÓXIMO JOGO RAFINHA TITULAR



ARÃO NO BANCO PRO BEM DE 40 MILHÕES DE TORCEDORES



E QUE O JESUS FAÇA ESSE TIME JOGAR BEM — Mengo é paixão, religião!⚫🔴 (@Mengoo_81) 11 de julho de 2019

- Saímos da Arena da Baixada sem perder

- Com Rodinei e Arão titulares

- Juiz usou o VAR a nosso favor



Jesus operando o seu 1º milagre — FLAMENGO DA DECEPÇÃO (@FlaDaDecepcao) 11 de julho de 2019

Eu não acredito que o Cuellar vão pegar banco pro Arão,não é possível! — Jackson Pablo R O (@JacksonPablo10) 11 de julho de 2019