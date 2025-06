Arábia Saudita x Austrália: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Equipes entram em campo nesta terça-feira (10), pela 10ª rodada da terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Arábia Saudita recebe a Austrália na tarde desta terça-feira (10), às 15h15 (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jidá, pela 10ª rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A missão é improvável. Para conquistar a vaga direta para a Copa do Mundo, a Arábia Saudita precisa golear a Austrália por cinco gols de diferença — um cenário praticamente utópico. Ainda assim, a equipe de Hervé Renard vive um bom momento: está invicta em 2025, vem de vitória por 2 a 0 sobre o Bahrein e já garantiu ao menos presença na próxima fase das Eliminatórias. O objetivo agora é encerrar essa etapa com moral, mesmo que a vaga direta pareça escapar pelas mãos.

O cenário é confortável, mas o alerta segue ligado. A Austrália só perde a vaga direta na Copa se sofrer uma derrota histórica — por cinco gols ou mais — diante dos sauditas. Desde setembro de 2024, os Socceroos não sabem o que é perder, com uma sólida sequência de oito jogos invictos. Tony Popovic, que assumiu o comando no meio do caminho, conseguiu dar consistência ao time e ainda pode carimbar o passaporte para 2026.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Arábia Saudita: Al-Aqidi, Tambakti, Kadesh, Boushal, Majrashi, Kanno, Aljohani, Juwayr, Yahya, Al-Buraikan e Al-Dawsari

Austrália: Ryan, Circati, Degenek, Burgess, Miller, O’Neill, Teague, Behich, Boyle, Metcalfe e Borrello

Desfalques

Arábia Saudita

Sem desfalques confirmados.

Austrália

Jackson Irvine está fora por lesão.

Quando é?