Ar condicionado na Copa do Mundo Qatar 2022: como funciona o sistema nos estádios?

A Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, promete inovar com a arquitetura dos novos estádios, principalmente com o sistema de refrigeração utilizado no país.

A principal preocupação dos organizadores do torneio foi com as altas temperaturas encontradas no país árabe. Como de costume, a ideia era realizar a competição entre junho e julho, mas isso não foi possível por ser, justamente, a época quando as temperaturas chegam a 50°C no Oriente Médio.

Por isso, a Fifa e os membros do comitê organizador tomaram a decisão de transferir a Copa do Mundo para novembro e dezembro, quando o clima permite a prática do futebol no país.

Mesmo assim, os organizadores temem que o clima não seja favorável para os torcedores e, por isso, decidiram implementar um novo sistema de refrigeração.

Abaixo, a GOAL destaca o novo sistema de ar condicionado dos estádios da Copa do Mundo 2022.

Como funciona o ar condicionado dos estádios da Copa do Mundo 2022?

Entre os construídos e reformados, todos os estádios Qatar contam com tecnologia de ponta para oferecer refrigeração adequada aos torcedores, jogadores, jornalistas e funcionários nas partidas da Copa do Mundo.

Cada estádio tem uma usina instalada a quilômetros de distância. A máquina recebe água fria que, por sua vez, é bombeada para dentro do prédio por meio de tubos colocados ao longo das arquibancadas e no campo. É assim que o ar sai para dentro dos estádios.

Com isso, o ar condicionado ficará programado para manter uma temperatura constante de 26°C. Esta tecnologia utiliza 40% menos energia do que os sistemas de refrigeração convencionais e servirá para ventilar todo o interior do recinto.

The future of stadiums? 🏟️



Go inside the air-conditioned Khalifa Stadium in Qatar, which will host games at the World Cup in 2022 and the World Athletics Championships this month pic.twitter.com/0KHD20eRuO — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2019

"Nós projetamos a tecnologia de resfriamento para ser eficiente em termos energéticos", disse Nasser Al-Khater, do comitê organizador da Copa do Mundo de 2022.

É assim que a Copa do Mundo do Catar 2022 promete ser uma experiência única e sem igual para todos os presentes, além de ser um divisor de águas para a arquitetura dos futuros estádios de futebol.