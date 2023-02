Aposte em Liverpool x Real Madrid: quem vence pela Champions League?

Clubes europeus duelam pelas oitavas de final da principal competição do Velho Continente

Liverpool e Real Madrid jogam nesta terça-feira (21), às 17h (de Brasília), em Anfield. No primeiro de dois jogos, ingleses e espanhóis lutam por uma vaga nas quartas de final da Champions League. A expectativa é de casa cheia no estádio dos Reds.

Getty Images

Curiosamente, a partida é uma reedição da última final da UCL, quando o Real Madrid levou a melhor. A provável escalação dos merengues, de Carlo Ancelotti, é a seguinte: ​Courtois, Nacho, Éder Militão, Rudiger e Alaba; Camavinga, Modric e Ceballos; Valverde, Benzema e Vinicius Júnior.

"Tenho uma bela história com Klopp. Ambos passamos um ano e meio aqui em Liverpool, durante a pandemia, entramos em contato e trocamos presentes. Ele é uma pessoa muito amável. O que e que ele me deu? Um dispositivo de tabaco aquecido, aqueles cigarros eletrônicos", disse Ancelotti.

"Tanta coisa mudou desde a final de Paris. E não vão ser só 90 minutos, é uma eliminatória em dois jogos. Será um jogo de alto nível, que temos o prazer de jogar. Creio que ambos, Real Madrid e Liverpool, tiveram problemas em janeiro, algum azar e uma condição longe do ótimo, mas creio que será um jogo com muita qualidade", apontou ele.

Com uma dúvida no ataque, Jürgen Klopp deve montar o Liverpool para o importante confronto com Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Bajcetic; Salah, Gakpo e Roberto Firmino (Darwin Núñez).

"Temos que jogar uma super partida para passar. Duas super partidas, para ser honesto. Não tenho nenhum problema com isso. Estou muito feliz por podermos jogar esta partida agora, em vez de algumas semanas atrás. É muito especial e mal posso esperar. E o Real Madrid não precisa jogar de forma especial, que ainda tem chances de vencer", analisou Klopp.

Getty Images

A cotação para que tanto o Liverpool quanto o Real Madrid marquem, durante os 90 minutos de partida, é de 1.61 para "sim" e 2.20 para "não". A aposta em um empate com gols paga 4.33. Na igualdade sem tentos, 13.00.

Outras apostas mais específicas também podem ser realizadas. A odd de que mais de nove escanteios serão marcados é de 1.83. De que exatamente nove serão assinalados pelo árbitro, 8.00. Para menos de nove, é 2.37.

Na bet365, a cotação para uma vitória do Liverpool é de 2.25, o empate 3.60 e o triunfo do Real Madrid 3.00.

Probabilidades corretas no momento em que o artigo foi escrito. Aposte com responsabilidade.