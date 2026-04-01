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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após sua lesão inesperada... É revelada a posição de Berguin em relação ao jogo contra o Al-Hazm

Al-Ittihad x Al Hazem
Al-Ittihad
Al Hazem
Campeonato Saudita
S. Bergwijn
Arábia Saudita
Países Baixos

O jogador holandês sofreu uma lesão recentemente

Reportagens da imprensa revelaram a posição do holandês Steven Bergwijn, ala do Al-Ittihad de Jeddah, quanto à sua participação na partida contra o Al-Hazm pela Liga Roshen da Arábia Saudita, após a lesão inesperada que sofreu recentemente.

O Al-Ittihad recebe o Al-Hazm na próxima sexta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Bergwijn sofreu a lesão durante os treinos do Al-Ittihad no último domingo, o que resultou em sua ausência na partida amistosa contra o Al-Wehda no dia seguinte.

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O jornal indicou que o ala holandês realizou treinos individuais, correndo ao redor do campo e com a bola, a fim de prepará-lo para participar da partida contra o Al-Hazm.

Campeonato Saudita
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ALF

A decisão de treinar individualmente foi tomada pela comissão técnica do Al-Ittihad, liderada pelo técnico português Sérgio Conceição, com o objetivo de poupá-lo, para evitar que a lesão se agravasse.

O ala holandês retornará aos treinos coletivos dos “Tigres” amanhã, quinta-feira, para estar pronto para participar da partida contra o Al-Hazm normalmente.

O jogador de 28 anos disputou 25 partidas com o time de Jeddah desde o início da atual temporada em diversas competições, nas quais marcou 9 gols e deu 4 assistências.

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