Após sua estreia, Bernardo revela como servirá ao projeto do Real Madrid

Bernardo Silva demonstrou sua felicidade por disputar sua primeira partida com o Real Madrid, ressaltando que sua estreia com a camisa do time representa um primeiro passo em uma nova fase, mas que ainda precisa desenvolver diversos aspectos durante a pré-temporada.

Silva afirmou, após a vitória amistosa sobre o Ferencváros da Hungria por 2 a 1, na noite de sábado: "Estou muito feliz e extremamente satisfeito por ter disputado minha primeira partida. Ainda é apenas a primeira semana, e ainda tenho muitas coisas que preciso melhorar".

Sobre o que mais o preocupa neste momento, disse: "O mais importante é adquirir o ritmo necessário para começar a temporada bem, e é nisso que estamos trabalhando".

O meio-campista português explicou ao canal oficial do Real Madrid que tenta oferecer o que o time precisa nas diferentes posições do campo, acrescentando: "Tento dar ao time o que ele precisa no momento atual. Às vezes participo mais da construção de jogo, e às vezes avanço, ou me concentro na marcação sob pressão ou em estar presente no último terço. Tento ajudar o time em vários aspectos diferentes, e estarei presente para ajudar de qualquer maneira possível".

Silva abordou seu retorno das férias, apontando a importância de entrosar-se com seus novos companheiros e conhecer o estilo de cada um deles, e disse: "O retorno das férias foi difícil, mas estou muito feliz por ter começado a jogar. Tento conhecer meus companheiros, porque é importante saber as características deles e entender o que gostam durante as partidas e nos treinos".

Encerrou sua fala ressaltando estar disposto a dar o máximo de si antes do início da temporada, afirmando: "Vou me preparar da melhor maneira possível para começar a temporada bem".

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