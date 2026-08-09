O Masters 1000 de Cincinnati, marcado para o período entre 13 e 23 de agosto, sofreu um duro golpe com o anúncio da desistência do número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, das disputas por causa de uma lesão no joelho, em um desdobramento que gera preocupação quanto à sua disponibilidade para o Aberto dos Estados Unidos de tênis, que começa no fim deste mês.

De acordo com um comunicado à imprensa divulgado pelos organizadores do torneio no domingo, Sinner foi obrigado a se retirar do último torneio preparatório antes do último Grand Slam da temporada, em uma decisão que ocorre poucos dias depois da desistência de seu rival espanhol Carlos Alcaraz da mesma competição, o que priva o público de ver os dois astros do tênis mundial em Ohio.

Esta é a segunda desistência consecutiva do jogador italiano, após sua ausência no torneio de Montreal esta semana, já que ele não disputa uma partida desde a conquista de seu segundo título em Wimbledon no dia 12 de julho, o que significa que ele chegará ao Aberto dos Estados Unidos, que começa em 30 de agosto, sem ter disputado uma única partida em quadras duras durante o período de preparação.

Sinner havia conquistado o título de Cincinnati em 2024, mas ficará ausente da defesa de seu título pela segunda vez consecutiva em um Masters 1000, apesar de seu domínio absoluto sobre essa categoria de torneios no período recente, tendo vencido 5 torneios consecutivos nesta temporada, incluindo Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma, além do título de Paris no fim do ano passado.

Entretanto, o jogador italiano de 25 anos prefere ter extrema cautela em relação à lesão em seu joelho, num momento em que o Aberto dos Estados Unidos é considerado sua máxima prioridade, por ser o último grande torneio no fim deste verão, sobretudo após sua conquista do título na edição passada, em 2024, dentro de sua trajetória excepcional que reúne cinco títulos de Grand Slam.

Esta lesão traz à memória o sofrimento de Sinner na turnê americana no ano passado, quando disputou competições fisicamente desgastantes que levaram à sua desistência da partida final do torneio de Cincinnati diante de seu rival espanhol Carlos Alcaraz, antes de perder novamente para ele na final do Aberto dos Estados Unidos, em uma experiência dura que ele busca evitar repetir nesta temporada.

A ausência conjunta de Sinner e Alcaraz no torneio de Cincinnati representa uma grande perda para a competição, já que era esperado que o torneio testemunhasse confrontos explosivos entre os maiores astros do tênis mundial poucas semanas antes do início da temporada americana em quadra dura, que culmina no famoso torneio de Flushing Meadows.