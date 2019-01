Após ser internado e receber alta, Maradona agradece aos fãs

Com sangramento estomacal, argentino passou horas em um hospital em Buenos Aires

Após ser internado em um hospital em Buenos Aires, por um sangramento estomacal, Diego Armando Maradona recebeu alta na última sexta-feira (4), e apesar do susto, fez questão de tranquilizar os seus fãs e amantes do futebol com uma mensagem de agradecimento.

"Quero agradecer pelas mensagens de encorajamento. Lamento que estiveram preocupados sem motivo. Eu quero dizer que nada aconteceu, que estou bem. E hoje me cuido por meus netos Benja, Dieguito Matías e por meu filho Diego Fernando. Mando um beijo para todos", escreveu.

Mais artigos abaixo

O ex-jogador e atual técnico foi à uma clínica na capital da Argentina para realizar exames de rotina e confirmar sua renovação com o Dorados de Sinaloa, clube da segunda divisão do México. Quando fazia uma endoscopia, foi descoberto o problema na região de seu estômago. No entanto, apesar do susto, o caso não é grave.