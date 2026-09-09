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وليد الفراجrotana khalejia
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após rumores de suspensão, Waleed Al-Farraj anuncia a data de seu retorno

Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O comunicador saudita esteve ausente das aparições durante o último período

O jornalista saudita Waleed Al-Farraj revelou a data do seu retorno às telas, após a ausência do último período.

Al-Farraj publicou um tuíte em sua conta pessoal no "X", no qual escreveu: "Obrigado por todos os seus sentimentos e orações, se Deus quiser, voltaremos a vocês na Rotana Sport com Waleed nas partidas de sexta-feira, se Deus quiser".

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Waleed Al-Farraj não aparecia na tela da "Rotana Khalijia" desde a última sexta-feira, apesar de ser o apresentador principal do programa "Rotana Sport com Waleed".

A ausência do renomado jornalista saudita coincidiu com algumas notícias que indicavam sua suspensão das aparições e o encaminhamento para investigação, sob o pretexto de monitorar algumas irregularidades de natureza midiática por parte dele.

Vale lembrar que Waleed Al-Farraj passou a apresentar nas telas dos canais "Rotana", após ter sido apresentador do programa "Action com Waleed" no canal "MBC Action" durante a última temporada.

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