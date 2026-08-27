Tudo indica que o astro francês Karim Benzema vive seus últimos dias no Al-Hilal, da Arábia Saudita, após as notícias que o ligaram a uma saída das fileiras do "líder da Ásia".

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Apesar de ter se juntado ao Al-Hilal em janeiro passado, após a rescisão de seu contrato com o Al-Ittihad, o artilheiro francês passou a ser fortemente cotado para deixar o clube nos próximos dias, depois de chegar a um beco sem saída com a diretoria do "líder".

Segundo fontes dentro do Al-Hilal, Benzema está com grande probabilidade de deixar o clube, após recusar restringir seu papel apenas à participação na competição asiática e exigir receber a totalidade de seus vencimentos, o que a diretoria do "líder" está tratando no momento.

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Ao mesmo tempo, ficou confirmada a ausência de Benzema na partida de amanhã contra o Al-Khaleej, pela quarta rodada da Roshn Saudi League, depois que o Al-Hilal anunciou sua lesão na região das costas, onde sofre com fortes dores.

Com base nisso, o astro francês ficará fora da lista do Al-Hilal na partida contra o Al-Khaleej, a princípio, e estará com grande probabilidade de deixar o clube nos próximos dias.