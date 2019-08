Após retornar ao Santiago Bernabéu, James agradece o apoio da torcida do Real Madrid

Jogador esteve em campo por 56 minutos e agradou os fãs Merengues

Dois anos depois, James Rodriguez voltou a pisar no gramado do Santiago Bernabéu como jogador do . O meia ficou em campo por 56 minutos e não passou despercebido. Pelo contrário.

James foi um dos jogadores mais celebrados pela torcida do Real Madrid devido ao seu desempenho e, após o fim do jogo, foi às redes sociais agradecer o apoio.

"Depois de um longo tempo voltei ao Bernabéu. Foi uma sensação única. Obrigado a torcida pelo carinho. Seguiremos trabalhando para melhorar", escreveu o jogador.