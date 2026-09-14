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Após rebeldia de Amrabat: 4 soluções à disposição de Wahbi para substituí-lo

Marrocos x Gabão
Marrocos
Gabão
Africa Cup of Nations Qualification
Lesoto x Marrocos
Lesoto
M. Ouahbi
S. Amrabat
S. El-Faouzi
Y. Khalifi
G. Yassine
I. Louza
N. El Aynaoui
A. Bouaddi
Marrocos
Gabão
Lesoto
Tunísia
Argélia

Novo mapa para o meio-campo da seleção de Marrocos

Parece que Mohamed Ouahbi, técnico da seleção de Marrocos, tem várias opções à disposição para compensar a ausência de Sofyan Amrabat, depois que o meio-campista decidiu boicotar as convocações do Marrocos enquanto o atual treinador permanecer à frente da comissão técnica.

Sofyan Amrabat havia anunciado, anteriormente, sua posição sobre continuar na seleção marroquina, ao afirmar, em uma longa mensagem publicada em sua conta oficial na plataforma Instagram, que não vestirá a camisa da seleção com Mohamed Ouahbi como técnico.

Dessa forma, Ouahbi será obrigado a encontrar o substituto adequado para Amrabat, especialmente porque o meio-campo representa um dos setores mais fortes na formação da seleção marroquina, diante de contar com um grupo de peças capazes de ocupar essa posição.

O site marroquino "Sport7" mencionou que Mohamed Ouahbi possui várias opções para compensar a ausência de Sofyan Amrabat, apontando a existência de "3 jovens peças com as quais ele pode contar para ocupar o lugar de Sofyan Amrabat".

O site esclareceu que, entre os nomes mais cotados, está Sofiane El Fouzi, jogador do clube alemão Schalke, além de Yassine El Khalifi, jogador do clube belga Charleroi, e também Yassine Kechta, jogador do clube francês Strasbourg.

Africa Cup of Nations Qualification
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Gabão crest
Gabão
GAB
Africa Cup of Nations Qualification
Lesoto crest
Lesoto
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Marrocos crest
Marrocos
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O "Sport7" avalia que essas jovens peças podem oferecer a Mohamed Ouahbi novas opções no meio-campo, diante da necessidade do técnico de encontrar uma combinação capaz de compensar o papel que Amrabat desempenhava na seleção marroquina.

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As opções disponíveis para o técnico da seleção marroquina não param no trio jovem, já que o nome de Imran Louza permanece fortemente cotado para retornar às fileiras da seleção marroquina após um longo período de ausência.

O retorno de Louza pode representar uma das soluções às quais a comissão técnica pode recorrer, especialmente diante de sua experiência anterior com a seleção e de sua capacidade de atuar na região do meio-campo, o que oferece a Ouahbi uma opção adicional para compensar a ausência de Amrabat.

Por outro lado, a posição de Neil El Aynaoui e Ayoub Bouaddi permanece forte dentro do meio-campo marroquino, diante dos bons níveis que ambos apresentam tanto com a seleção marroquina quanto com seus respectivos clubes.

Segundo o "Sport7", a presença da dupla no meio-campo defensivo parece inquestionável, o que faz com que a disputa pelas demais posições esteja mais ligada aos nomes que Ouahbi escolherá para compensar a ausência de Amrabat.

Portanto, Ouahbi possui mais de uma opção para lidar com a ausência de Sofyan Amrabat, começando pela aposta nas jovens peças, passando pela possibilidade de trazer Imran Louza de volta às contas, até a manutenção de El Aynaoui e Bouaddi como pilares fundamentais no meio-campo.

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