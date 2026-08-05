A Federação Camaronesa de Futebol anunciou o cancelamento das punições que haviam sido impostas anteriormente pela Confederação Africana de Futebol (CAF) ao seu presidente, Samuel Eto'o, após a aceitação do recurso apresentado contra a decisão emitida contra ele na sequência dos incidentes da partida entre Camarões e Marrocos na Copa Africana de Nações de 2025.

A Federação Camaronesa esclareceu, em comunicado oficial nesta quarta-feira, que a comissão de recursos da CAF emitiu uma decisão que determina o cancelamento de todas as punições aplicadas a Eto'o, com os efeitos jurídicos daí decorrentes, no caso relativo à partida das quartas de final do torneio, disputada no último dia 9 de janeiro.

A comissão disciplinar da CAF havia punido Eto'o anteriormente com a suspensão de 4 partidas, além de uma multa de 20 mil dólares, após tê-lo considerado culpado de violar os princípios de integridade, espírito esportivo e lealdade, de acordo com os regulamentos disciplinares da confederação continental.

As punições vieram após o presidente da Federação Camaronesa contestar as decisões da arbitragem a partir das tribunas oficiais do estádio Moulay Abdellah, em Rabat, durante o confronto da seleção de seu país contra Marrocos. Relatos também apontaram seu envolvimento em uma discussão com um dos responsáveis após o apito final.

A Federação Camaronesa rejeitou desde o início as punições emitidas contra Eto'o, considerando-as injustificadas, antes de apresentar um recurso oficial que terminou com o cancelamento total da decisão por parte da comissão de recursos da Confederação Africana.