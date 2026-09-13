Segundo as informações, o árbitro Eric Wattellie mencionou o lance na súmula da partida. Em campo, o atacante alemão não sofreu consequências.

O ex-jogador do Borussia Dortmund havia marcado, aos 72 minutos, o gol do empate em 1 a 1 com um bonito chute de longa distância. Na comemoração na sequência, ele levou as mãos aos ouvidos diante dos torcedores do Strasbourg, como se quisesse gritar: "Não consigo ouvir vocês!". Depois, Brunner fez com uma das mãos um gesto como se estivesse cortando a própria garganta, ainda na direção dos torcedores da casa.

Antes disso, houve vaias altas e insultos vindos das arquibancadas, como Brunner relatou depois.

"Eles falaram sobre a minha família, sobre a minha mãe, sobre o meu pai. Eu conseguia vê-los", disse o jogador de 20 anos, segundo o L'Equipe, na zona mista. "Depois do gol, a emoção foi grande, especialmente após um gol como esse. Eu não queria ser desrespeitoso. Isso aconteceu no calor do momento. Eu não diria que me arrependo, mas essa não era a mensagem que eu queria transmitir. Foi mal interpretado. O que eu queria dizer era: 'Que gol, acabou.'"

Quando Paris Brunner trocou o BVB pelo AS Monaco?

O AS Monaco ocupa a segunda colocação da tabela, com dez pontos em quatro jogos. Três dos seis gols da equipe monegasca na temporada foram marcados por Brunner, que foi formado no Borussia Dortmund e, em 2023, conquistou os títulos mundial e europeu com a seleção sub-17 da Alemanha.

No entanto, ele não conseguiu se firmar entre os profissionais do BVB. Em vez disso, foi para Mônaco no verão de 2024. Neste verão, parece finalmente ter alcançado no Principado a afirmação esportiva.