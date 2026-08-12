Após perder a contratação de Rodri, Real Madrid pensa em estrela da Premier League

O Real Madrid voltou suas atenções para um novo alvo no mercado de transferências após o fracasso das tentativas de contratar Rodri, estrela do Manchester City, que preferiu se transferir para o Barcelona nesta temporada.

O pedido do técnico do Real Madrid, José Mourinho, pela contratação de um meio-campista levou Florentino Pérez, presidente do clube, a pensar em um nome familiar: Martín Zubimendi, estrela do Arsenal, segundo o jornal "Sport".

Diversos relatos da imprensa inglesa apontaram que a contratação do brasileiro Bruno Guimarães pelo Arsenal pode reduzir as chances de Zubimendi aparecer com o time londrino na nova temporada, por isso o clube não descarta sua saída.

Apesar de sua importância nos planos do técnico Mikel Arteta na temporada passada, quando disputou todas as partidas da Premier League com o time londrino, o clube não deseja que o valor de mercado do jogador caia em consequência da pouca minutagem.

Na verdade, o jogador espanhol já havia perdido seu papel de destaque no fim da temporada, a ponto de não ter sido titular na final da Liga dos Campeões da Europa.

Além disso, o Arsenal precisa vender alguns jogadores para gerar a flexibilidade financeira necessária para continuar reforçando o elenco em posições vitais, como a de ponta esquerda.

E é aqui que surge o nome do Real Madrid, já que o clube merengue havia demonstrado interesse pelo meio-campista basco no verão passado, antes de este último se transferir para o Arsenal, vindo da Real Sociedad por cerca de 60 milhões de euros.

Zubimendi eleva de forma notável o teto de ambições do time merengue, especialmente na fase de posse de bola, e, além disso, Florentino Pérez pode ter sucesso em compensar a negociação perdida de Rodri, depois que este último preferiu se transferir para o Barcelona em vez do Real.

Ainda assim, a chegada do meio-campista de 27 anos depende de se chegar a um acordo com o Arsenal e da saída de um dos jogadores do Real Madrid, uma vez que todas as vagas no elenco principal estão atualmente ocupadas.