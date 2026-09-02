O holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli, definiu o jogador que substituirá o turco Merih Demiral na próxima partida contra o Al-Riyadh, após a expulsão sofrida no clássico diante do rival tradicional Al-Hilal.

O Al-Ahli perdeu para o Al-Hilal por 3 a 0, na última terça-feira, no estádio Kingdom Arena, em partida adiada da terceira rodada do Campeonato Saudita.

A partida teve a expulsão de Merih Demiral no fim do primeiro tempo, por causa do segundo cartão amarelo, após a entrada no holandês Crysencio Summerville, ponta do Al-Hilal.

De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", Pusic caminha para escalar o zagueiro saudita Rayan Hamed no time titular na próxima partida contra o Al-Riyadh, para suprir a ausência de Demiral.

O Al-Ahli recebe o Al-Riyadh na próxima sexta-feira, no estádio Prince Abdullah Al-Faisal, em Jidá, na quinta rodada do Campeonato Saudita.

O jornal esclareceu que o treinador holandês tomará sua decisão final sobre o jogador que substituirá o zagueiro turco, ao lado do brasileiro Roger Ibañez, após o último treino que a equipe fará na noite de amanhã, quinta-feira.

Vale lembrar que Pusic já colocou Rayan Hamed no segundo tempo da partida contra o Al-Hilal, para substituir Demiral no meio da defesa, mas ele não conseguiu proteger a meta de sua equipe do terceiro gol, marcado pelo atacante inglês Ollie Watkins.