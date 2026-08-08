Após o minuto de silêncio, Udinese impede o título do Barcelona

O Barcelona não conseguiu conquistar a Copa Friuli-Venezia Giulia, após perder para a Udinese, por um a zero, no torneio triangular disputado em Údine.
Antes do início da partida, os jogadores das duas equipes fizeram um minuto de silêncio, em homenagem à alma do pai de Messi, que faleceu após uma luta contra uma doença.
O jornal Marca destacou os principais lances da partida, na qual o Barcelona impôs seu domínio praticamente durante todo o tempo e não permitiu muitas chances ao seu adversário italiano.
Porém, a equipe catalã careceu de eficiência e de chegada ao gol adversário, e só conseguiu ameaçar a meta da Udinese em duas ocasiões, pagando caro no último minuto, quando o marfinense Bayo marcou o gol da vitória para a Udinese.
Ao contrário da primeira partida, o Barcelona quis impor seu domínio ao jogo por meio da posse de bola, tocando a bola com tranquilidade e desgastando seu adversário, que foi obrigado a correr atrás da bola.
Mas a equipe do técnico Hansi Flick sofreu, principalmente, com a falta de profundidade ofensiva, pois seu adversário fechou os espaços de forma extremamente competente.
Durante os primeiros minutos, o Barcelona só conseguiu criar perigo em bolas paradas, quando Christensen subiu para uma cabeçada que passou raspando pela trave.
Flick tentou mudar o rumo da partida após um quarto de hora, colocando cinco jogadores de uma só vez, entre eles Bicíu, que fez, assim, sua primeira partida com a camisa do Barcelona, ao lado de Baldé, que participou pela primeira vez durante o período de preparação para a temporada.
Ainda assim, o ritmo da partida se manteve o mesmo, com domínio por parte do Barcelona, mas com poucas chances, e, ao final, o Barcelona terminou o jogo com uma escalação formada, em sua maioria, por jogadores da equipe reserva.
Aqueles minutos foram os melhores momentos da partida para os jovens, que exerceram uma pressão muito forte sobre o adversário e apresentaram indicativos extremamente positivos, mas também careceram do gol.
O melhor que o Barcelona apresentou foi não ter permitido que seu adversário criasse chances, pois, se o Nottingham havia tido, na partida anterior, várias oportunidades para marcar, a Udinese mal representou qualquer perigo para Szczesny.
Mas, no último minuto, quando tudo indicava que se iria para os pênaltis, Cortés cometeu um erro que permitiu à Udinese lançar um contra-ataque, finalizado por Bayo nas redes, decidindo a partida.