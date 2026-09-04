Instaurou-se um clima de polêmica em torno de Marco Asensio na Turquia. O jogador espanhol se viu envolvido em uma controvérsia relacionada ao seu estado de saúde, o que o obrigou pessoalmente, ao lado de seu clube Fenerbahçe, a intervir e adotar uma posição clara.

O jornal As relatou que a ausência de Asensio nas duas últimas partidas do Fenerbahçe provocou grande alvoroço na Turquia.

Essas informações indicavam que Asensio sofria de um problema grave nos ligamentos do joelho desde o início da temporada, que corria risco de lesão no ligamento cruzado, que desejava se submeter a uma cirurgia e que já havia feito esse pedido ao Fenerbahçe.

Essa situação provocou algo semelhante a um terremoto dentro da Turquia, mas o Fenerbahçe respondeu em mais de um comunicado separado, negando a veracidade dessas notícias.

Para acalmar os ânimos e esclarecer pessoalmente seu estado de saúde, Asensio decidiu falar em um vídeo publicado pelo clube turco em suas contas nas redes sociais.

Asensio afirmou: "Estou aqui para negar que preciso passar por uma cirurgia. Normalmente eu não entro nesse tipo de notícia falsa, mas quando se trata da minha saúde e do entusiasmo da torcida do Fenerbahçe, eu preciso intervir".

E enfatizou: "Nego totalmente o que foi divulgado. As coisas estão evoluindo aos poucos dentro de campo, e em breve estarei com o time".

Ele destacou: "Estou aqui há um tempo, e entendo que eles querem nos tranquilizar e estabilizar a situação, especialmente porque estamos a dois dias de uma partida muito importante, que é o clássico contra o Beşiktaş. Por isso quero esclarecer que está tudo bem, e em breve estarei com o time".

E acrescentou: "Começamos a temporada muito bem. Estamos na Liga dos Campeões, vivemos um período positivo, e esperamos que o estádio, como sempre, esteja ao lado do time. Vamos lutar por tudo".

O Fenerbahçe disputa nesta temporada a Liga dos Campeões da Europa novamente, e o clube fez grandes investimentos com o objetivo de competir com força pelo título do Campeonato Turco, por meio da contratação de Greenwood, Moriki, Aké e outros.

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