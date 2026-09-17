As repercussões da crise de Julián Álvarez durante a janela de transferências de verão não se limitaram ao seu futuro no Atlético de Madrid, ou à sua relação com o técnico Diego Simeone, depois que os últimos meses testemunharam uma ampla polêmica em torno do desejo do atacante argentino de deixar o clube rumo ao Barcelona, antes de acabar permanecendo com a camisa dos Rojiblancos

E, segundo informou a rádio "Onda Cero", e reproduziu o jornal "Mundo Deportivo", Álvarez estuda romper com seu agente Fernando Hidalgo, que gerencia sua carreira há anos, isso após os desdobramentos que envolveram o caso de seu futuro no verão passado, havendo já contatos com a agência "The Elegant Game", pertencente ao ex-astro argentino Javier Pastore

A agência de Pastore representa vários jogadores, entre eles Enzo Fernández, amigo de Julián Álvarez, que se transferiu recentemente do Chelsea para o Manchester City, o que faz com que seu nome esteja fortemente presente nos cálculos do atacante do Atlético de Madrid no período atual, mas até agora não há nenhum passo oficial que confirme o fim da relação entre Álvarez e Hidalgo.

E, apesar de nenhuma decisão ter sido tomada até o momento, o jornal "Mundo Deportivo" apurou que há pessoas no círculo de Julián Álvarez que levantam essa possibilidade com o jogador argentino internacional há algum tempo, porque acreditam que ele não lidou com os assuntos de seu agente da melhor maneira.

Por outro lado, o Atlético de Madrid não hesitou em apontar o dedo para Hidalgo como o principal responsável por tudo o que aconteceu a Julián durante esse período. E o presidente-executivo do clube, Miguel Ángel Gil Marín, deixou isso claro ao dizer: "Julián está muito doente. Há quem tente enganá-lo e ludibriá-lo", numa referência direta ao seu agente, e também ao Barcelona.

E, uma vez que Álvarez permanecerá no Atlético, o rompimento com Hidalgo será entendido como um gesto de boa vontade de Julián para tentar amenizar as coisas tanto com o clube madrilenho quanto com a torcida, que não receberam nenhum gesto do argentino após tudo o que aconteceu no verão.

Esses desdobramentos vêm após um verão extremamente tenso para Julián Álvarez, depois que seu nome foi fortemente associado a uma transferência para o Barcelona, diante do desejo do clube catalão de contratá-lo, enquanto o Atlético de Madrid insistiu na permanência de seu atacante argentino e recusou a ideia de sua saída.

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