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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Após o fracasso da negociação com o Barcelona, uma nova ideia paira na cabeça de Álvarez

Mercado da bola
J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid
Argentina
Espanha

Um gesto de boa vontade do atacante argentino

As repercussões da crise de Julián Álvarez durante a janela de transferências de verão não se limitaram ao seu futuro no Atlético de Madrid, ou à sua relação com o técnico Diego Simeone, depois que os últimos meses testemunharam uma ampla polêmica em torno do desejo do atacante argentino de deixar o clube rumo ao Barcelona, antes de acabar permanecendo com a camisa dos Rojiblancos

E, segundo informou a rádio "Onda Cero", e reproduziu o jornal "Mundo Deportivo", Álvarez estuda romper com seu agente Fernando Hidalgo, que gerencia sua carreira há anos, isso após os desdobramentos que envolveram o caso de seu futuro no verão passado, havendo já contatos com a agência "The Elegant Game", pertencente ao ex-astro argentino Javier Pastore

A agência de Pastore representa vários jogadores, entre eles Enzo Fernández, amigo de Julián Álvarez, que se transferiu recentemente do Chelsea para o Manchester City, o que faz com que seu nome esteja fortemente presente nos cálculos do atacante do Atlético de Madrid no período atual, mas até agora não há nenhum passo oficial que confirme o fim da relação entre Álvarez e Hidalgo.

E, apesar de nenhuma decisão ter sido tomada até o momento, o jornal "Mundo Deportivo" apurou que há pessoas no círculo de Julián Álvarez que levantam essa possibilidade com o jogador argentino internacional há algum tempo, porque acreditam que ele não lidou com os assuntos de seu agente da melhor maneira.

Por outro lado, o Atlético de Madrid não hesitou em apontar o dedo para Hidalgo como o principal responsável por tudo o que aconteceu a Julián durante esse período. E o presidente-executivo do clube, Miguel Ángel Gil Marín, deixou isso claro ao dizer: "Julián está muito doente. Há quem tente enganá-lo e ludibriá-lo", numa referência direta ao seu agente, e também ao Barcelona.

E, uma vez que Álvarez permanecerá no Atlético, o rompimento com Hidalgo será entendido como um gesto de boa vontade de Julián para tentar amenizar as coisas tanto com o clube madrilenho quanto com a torcida, que não receberam nenhum gesto do argentino após tudo o que aconteceu no verão.

Esses desdobramentos vêm após um verão extremamente tenso para Julián Álvarez, depois que seu nome foi fortemente associado a uma transferência para o Barcelona, diante do desejo do clube catalão de contratá-lo, enquanto o Atlético de Madrid insistiu na permanência de seu atacante argentino e recusou a ideia de sua saída.

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