Uma onda de polêmica dominou as últimas horas em torno do futuro do técnico holandês Marino Pusic, após a derrota do Al-Ahli Saudita para o Sundowns, da África do Sul, pelo placar de 2 a 1, na disputa da Copa Intercontinental de Clubes.

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A torcida do Al-Ahli demonstrou sua raiva nas últimas horas com o desempenho do time sob o comando de Pusic, exigindo que a diretoria dispensasse o técnico holandês.

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De acordo com o que foi mencionado pelo programa "Nadina", a diretoria não pensa em demitir Pusic de forma alguma, como se especulou nos últimos dias, e busca lhe conceder mais confiança.

A diretoria do clube teme a precipitação na demissão, especialmente porque Pusic não teve tempo suficiente para comandar o time, já que assumiu o comando do "Al-Raqi" poucos dias antes do início da temporada.

O "Al-Raqi" vive uma fase extremamente difícil, tendo sofrido 3 derrotas no Campeonato e sido eliminado da Copa Intercontinental, o que provocou um estado de raiva e preocupação constante.



