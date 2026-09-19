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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Após o choque diante do Sundowns, Posecic vai deixar o Al-Ahli Saudita?

Mamelodi Sundowns FC x Al-Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al-Ahli
FIFA Intercontinental Cup
M. Pusic
África do Sul
Arábia Saudita
Países Baixos

Polêmica contínua

Uma onda de polêmica dominou as últimas horas em torno do futuro do técnico holandês Marino Pusic, após a derrota do Al-Ahli Saudita para o Sundowns, da África do Sul, pelo placar de 2 a 1, na disputa da Copa Intercontinental de Clubes.

Leia também: Análise: o Al-Ahli se matou e o Sundowns aproveitou os desastres de Pusic!

A torcida do Al-Ahli demonstrou sua raiva nas últimas horas com o desempenho do time sob o comando de Pusic, exigindo que a diretoria dispensasse o técnico holandês.

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De acordo com o que foi mencionado pelo programa "Nadina", a diretoria não pensa em demitir Pusic de forma alguma, como se especulou nos últimos dias, e busca lhe conceder mais confiança.

A diretoria do clube teme a precipitação na demissão, especialmente porque Pusic não teve tempo suficiente para comandar o time, já que assumiu o comando do "Al-Raqi" poucos dias antes do início da temporada.

O "Al-Raqi" vive uma fase extremamente difícil, tendo sofrido 3 derrotas no Campeonato e sido eliminado da Copa Intercontinental, o que provocou um estado de raiva e preocupação constante.


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