Em um movimento que pode agitar o mercado de transferências e provocar uma surpresa de peso, o Arsenal começou a se mexer com seriedade para contratar Marcus Rashford, atacante do Manchester United, por empréstimo, como substituto direto do brasileiro Gabriel Martinelli, que está prestes a se transferir para o Campeonato Saudita.

O site "tribuna" revelou, citando fontes britânicas, que o nome de Rashford ganhou força nos corredores do Emirates Stadium nas últimas horas, depois que Martinelli deu seu aval final para a transferência ao clube saudita Al-Hilal.

Essa reviravolta dramática acontece no momento em que o internacional inglês retornou ao Manchester United após duas passagens por empréstimo pelo Aston Villa e pelo Barcelona, sem que se tenha chegado a um acordo definitivo sobre seu futuro neste verão.

Apesar da incerteza que ainda cerca o futuro de Rashford, e do surgimento de indícios de sua reintegração aos planos de Michael Carrick para a nova temporada, a diretoria do Arsenal acompanha a situação de perto, à espera de saber se o United estará aberto à ideia de abrir mão novamente de seu jogador, ainda que temporariamente.

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Por outro lado, a negociação da saída de Martinelli caminha para suas etapas finais e, de acordo com as mesmas fontes, o ponta brasileiro concluiu seu acordo pessoal com o Al-Hilal, enquanto os dois clubes dão os retoques finais nos detalhes do contrato, em uma transferência cujo valor deve ultrapassar os 65 milhões de euros, com a expectativa de que a data dos exames médicos seja definida nos próximos dias.