Em um novo desdobramento dentro do Al-Hilal, tudo indica que o caso do ponta brasileiro Malcom Filipe caminha para o seu desfecho, apesar de o próprio jogador ter afirmado anteriormente que permaneceria e que não havia qualquer intenção de deixar o clube.

Fontes exclusivas, citadas pelo jornal saudita "Al-Maidan Al-Riyadi", revelaram que o técnico italiano Simone Inzaghi comunicou à diretoria do Al-Hilal a sua recusa em manter Malcom na próxima temporada, e pediu que ele fosse negociado antes do fechamento da janela de transferências de verão.

A posição de Inzaghi contrasta de forma direta com as últimas declarações de Malcom, nas quais ele negou tudo o que se falava sobre a proximidade de sua saída, reafirmando o compromisso com seu contrato e o desejo de continuar sua trajetória no Al-Hilal.

As fontes esclareceram que o técnico italiano deseja contratar um novo ponta com características técnicas diferentes, e que as próximas horas testemunharão a definição desse caso, dentro do plano da diretoria de reforçar o elenco com mais de uma contratação durante o mercado atual.

A diretoria do Al-Hilal pretende reforçar o elenco com mais de uma contratação durante a atual janela de transferências de verão, atendendo ao desejo do clube de fazer reforços no próximo período.

Relatos da imprensa haviam apontado, ao longo dos últimos dias, a existência de um acordo entre o Al-Hilal e o clube Al-Diriyah sobre a transferência de Malcom, em meio a especulações sobre o futuro do jogador no time, especialmente com as mudanças pelas quais o Al-Hilal vem passando na preparação para a nova temporada.

Mas Malcom optou por responder pessoalmente a uma das publicações que tratavam das notícias de sua saída, por meio da plataforma "X", onde negou diretamente a veracidade do que estava sendo divulgado, escrevendo: "Notícias falsas. Vocês são idiotas".

A resposta do ponta brasileiro só aumenta a incerteza sobre seu futuro, especialmente porque os rumores sobre sua transferência para o Al-Diriyah haviam se intensificado no último período, antes de o jogador vir a público com uma mensagem clara negando tais versões.