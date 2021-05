Após “não” de Renato Gaúcho, quais são as outras opções para técnico do Corinthians?

Com a negativa do seu principal alvo para substituir Vagner Mancini, o Alvinegro precisa se movimentar para contratar um novo comandante

A torcida do Corinthians se animou e movimentou as redes sociais depois que soube da possibilidade de ter Renato Gaúcho como técnico, após a demissão de Vagner Mancini. O clube paulista chegou a se reunir com o empresário do ex-comandante gremista, mas a resposta final, dias após o início das tratativas, não foi o esperado pelos alvinegros. Renato disse não.

Em nota oficial, Renato agradeceu às demonstrações de carinho e disse que um dia espera “retribuir”. Já o Corinthians noticiou a negativa do técnico através de uma nota oficial simples e direta: “Depois de três dias de conversas francas, o Sport Club Corinthians Paulista e o técnico Renato Portaluppi decidiram encerrar cordialmente as negociações para uma possível vinda do treinador ao comando da equipe profissional”, escreveu o Alvinegro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Dentro do Corinthians o “não” de Renato chegou a surpreender e o clube ainda não tinha um Plano B na manga. Segundo informação da ESPN Brasil, a certeza é de que nomes como Abel Braga, Mano Menezes e Lisca não estão cogitados. Ainda de acordo com a ESPN, dois nomes já conhecidos da torcida corintiana estão no horizonte de interesse.

(Foto: Reprodução/Al Saad)

Fábio Carille é um deles. O técnico, campeão brasileiro em 2017 e tricampeão paulista (2017, 2018, 2019), está no Al Ittihad, da Arábia Saudita.

(Foto: Pedro Martins/Mowa Press)

Outro velho conhecido que pode aparecer na lista de interesses é o de Sylvinho, ex-jogador e ex-auxiliar técnico do clube que está sem clube desde que deixou o comando do Lyon, na França, em 2019.

(Foto: Bruna Prado/Getty Images)

Dorival Júnior também teve seu nome lembrado. O treinador negou, em contato com o Lance!, ter recebido qualquer contado do Corinthians nos últimos dias e está sem clube desde sua saída do Athletico-PR em 2020.