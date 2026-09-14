Depois de dois anos de ruptura e indignação, o Real Madrid voltou a colocar a Bola de Ouro no centro do seu calendário. No palco do London Palladium, e sob as luzes da celebração do 70º aniversário da fundação do prêmio mais prestigiado do mundo, na próxima segunda-feira, 26 de outubro, o clube merengue se prepara para acionar toda a sua máquina de comunicação em busca de um único objetivo: coroar Kylian Mbappé.

O compromisso deixou de ser apenas uma cerimônia passageira na agenda do clube. É a data marcada de vermelho, mais importante do que qualquer partida ou sessão de treino, sobretudo depois da ferida que não cicatrizou desde 2024, quando o Real Madrid boicotou a cerimônia em protesto contra o que sua torcida classificou como o "escândalo da não vitória" de Vinícius Júnior no prêmio.

Hoje, o cenário se inverte por completo: o clube que impôs o veto e se recusou a comparecer é o mesmo que começou a discutir abertamente a candidatura do seu jogador por meio de seus canais oficiais, segundo o que noticiou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Mbappé quebra o silêncio: "fiz história"

A primeira faísca da campanha não veio dos bastidores, mas do próprio interessado. E, apesar de todas as dificuldades, Kylian Mbappé escolheu um momento calculado para se pronunciar, na véspera dos primeiros jogos da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, para anunciar explicitamente sua candidatura.

O craque francês afirmou em coletiva de imprensa: "Eu não voto, mas fiz história no evento esportivo mais importante, a Copa do Mundo, e tenho uma boa sensação a respeito disso".

É um argumento inegável do ponto de vista numérico. Mbappé encerrou a Copa do Mundo de 2026 como o maior artilheiro histórico do torneio, com 22 gols em três participações, um recorde sem precedentes. Mas, por trás do número, há uma brecha que seus adversários exploram.

Candidatura incompleta: os números dos momentos decisivos

Apesar de ter conquistado o título de maior artilheiro histórico, Mbappé encerrou o torneio na quarta colocação com a seleção da França, e sua contribuição na partida mais importante, a semifinal contra a Espanha, foi extremamente modesta, tendo dado apenas uma finalização fraca ao gol, em um jogo decidido pelos espanhóis, que mais tarde se sagraram campeões.

O mesmo cenário se repetiu na Liga dos Campeões. Ele foi o artilheiro da última edição, com 16 gols, mas sumiu nos momentos decisivos e deu adeus ao torneio de forma precoce, nas quartas de final, diante do Bayern de Munique, sem deixar sua marca habitual nas grandes fases eliminatórias.

As contas do clube merengue: a décima segunda de sua história

Apesar dessa carência de grandes títulos coletivos, a máquina de comunicação do Real Madrid já começou a trabalhar. A conquista da Bola de Ouro por Mbappé seria a primeira de sua carreira e a décima segunda na história de um jogador que veste a camisa do Real Madrid, o que faria o clube seguir ampliando seu recorde de agremiação que mais forneceu vencedores do prêmio.

Mas é uma realidade que carrega um paradoxo histórico: muitos daqueles 11 títulos anteriores, como os prêmios de Luís Figo, Fabio Cannavaro, Ricardo Kaká, Michael Owen e Zinedine Zidane, foram alcançados graças às conquistas em outros clubes antes de sua chegada ao Real Madrid, ou em temporadas em que a premiação não esteve diretamente ligada às conquistas do Madrid.

Hoje, o Real Madrid quer que a décima segunda seja diferente, genuína e construída sobre uma campanha organizada, conduzida pelo clube e pelo jogador juntos, na tentativa de apagar a lembrança de 2024 e devolver a coroa da Bola de Ouro à capital espanhola pela porta do seu craque francês.