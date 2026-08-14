O Al Ahly, do Egito, anunciou na noite de quinta-feira a contratação de Mahmoud Salah, destaque do Ghazl El Mahalla.
O Al Ahly informou, em comunicado publicado em sua conta na plataforma X, que Mahmoud Salah, de 18 anos, se juntou ao clube com um contrato de 5 temporadas.
Essam Seraj El-Din, presidente do setor de contratações do Al Ahly, concluiu todos os trâmites financeiros e administrativos do negócio, em total coordenação com Wael Gomaa, diretor de futebol.
O Al Ahly agiu rápido para contratar Mahmoud Salah, coincidindo com a lesão de seu jogador marroquino Youssef Belaili, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho.
Com a chegada de Mahmoud Salah, o Al Ahly fecha sua sexta contratação do verão, após ter acertado com Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Ali Mahmoud e Oktay Abdullah, além de ter recuperado seu ex-jogador Akram Tawfik.
Já quanto ao substituto de Belaili, o site "Youm7" informou que o Al Ahly obteve a aprovação do Petrojet para contratar o lateral-esquerdo Tawfik Mohamed.
Tawfik Mohamed reforçará o lado esquerdo do Al Ahly, para compensar a ausência de Belaili, cujo contrato com o clube vai até o verão de 2029.
Belaili havia se juntado ao elenco do Al Ahly na última janela de transferências de inverno, vindo do Raja Casablanca.