Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1078345989.jpgSOPA Images

Traduzido por

Após lesão de Belaïli, o Ahly conclui rapidamente sua sexta contratação

Mercado da bola
Premier League
Al Ahly
Ghazl Al Mahalla
M. Abdul Nasir
Y. Belammari
Egito
Marrocos

O Al Ahly, do Egito, anunciou na noite de quinta-feira a contratação de Mahmoud Salah, destaque do Ghazl El Mahalla.

O Al Ahly informou, em comunicado publicado em sua conta na plataforma X, que Mahmoud Salah, de 18 anos, se juntou ao clube com um contrato de 5 temporadas.

Essam Seraj El-Din, presidente do setor de contratações do Al Ahly, concluiu todos os trâmites financeiros e administrativos do negócio, em total coordenação com Wael Gomaa, diretor de futebol.

O Al Ahly agiu rápido para contratar Mahmoud Salah, coincidindo com a lesão de seu jogador marroquino Youssef Belaili, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho.

Com a chegada de Mahmoud Salah, o Al Ahly fecha sua sexta contratação do verão, após ter acertado com Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Ali Mahmoud e Oktay Abdullah, além de ter recuperado seu ex-jogador Akram Tawfik.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly crest
Al Ahly
AHL
Premier League
Ghazl Al Mahalla crest
Ghazl Al Mahalla
GHA
Pyramids FC crest
Pyramids FC
PYR

Já quanto ao substituto de Belaili, o site "Youm7" informou que o Al Ahly obteve a aprovação do Petrojet para contratar o lateral-esquerdo Tawfik Mohamed.

Tawfik Mohamed reforçará o lado esquerdo do Al Ahly, para compensar a ausência de Belaili, cujo contrato com o clube vai até o verão de 2029.

Belaili havia se juntado ao elenco do Al Ahly na última janela de transferências de inverno, vindo do Raja Casablanca.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google